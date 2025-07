Falta de gas: "Salta no tiene poder de decisión sobre lo ordenado por ENARGAS"

En medio de una intensa ola polar que afecta a gran parte del país, Salta se ve impactada por el corte del suministro de gas natural comprimido (GNC), una medida que busca priorizar el abastecimiento a hogares y servicios esenciales, pero ha causado una mala semana al sector del transporte impropio.

Dentro de ese contexto, el ministro de Producción de Salta, Martín De los Ríos, se lamentó por estas dificultades que se viven en el suministro energético, destacando igualmente que en años anteriores podría haber sido peor la complicación, reconociendo por otra parte que Salta no puede ir en contra de estas medidas de ENARGAS para priorizar el gas en el hogar.

Primeramente, sobre el corte de la provisión del recurso, enfatizó que “esto tiene su explicación en el tipo de tarifa que se paga, hay una tarifa menos costosa y honorosa que implica la condición de discontinuar el servicio, una tarifa que cuando esto pasa, está previsto que esa tarifa se pueda suspender y priorizar, en este caso el consumo doméstico, frente a una estación de GNC”.

Dicho esto reiteró que esa posibilidad que no se suspendan servicios “está vinculado a otro tipo de tarifa, antes no existía esa alternativa, antes se suspendía porque no existía el recurso, hoy los cortes tienen que ver con esta situación de adherir a este tipo de tarifa”.

Así, De los Ríos buscó ver el vaso medio lleno y ponderó que “antes, la falta de energía era más severa en el país y en el norte, con el declive natural de la cuenca norte y que no concluían las obras de reversión que trae gas de Vaca Muerta; hay que ajustar algunas cosas pero estamos mejor a pesar de lo que todavía está pasando; años anteriores, si tuviéramos esta ola polar, hubiera sido más crítico el cuadro”.

Por último, comentó que en la regulación nacional, la provincia no tiene poder de decisión, sino que es ENARGAS quien regula el suministro. “Salta no tiene poder de decisión sobre las restricciones que va ordenando ENARGAS, salvo las gestiones que seguimos haciendo para que terminen las obras pendientes”, concluyó al medio VideoTar.

“Hoy hay más gas en Argentina, eso es bueno, pero esta situación crítica de ola polar, hace unos años, hubiera sido mucho más difícil"