Sáenz adelantó que pedirán explicaciones por el corte en la venta de GNC en Salta

Asunto de mayor relevancia fue el de los últimos días, cuando se suspendió el expendio de GNC en las estaciones de servicio de Salta, interrupción que comenzó a las 20:00 horas del miércoles, causando preocupaciones y complicaciones por igual al cortarse la venta.

Sobre este parate en el expendio del combustible gaseoso, el gobernador Gustavo Sáenz se manifestó al respecto recordando que él supo advertir problemas en el suministro del gas, como también que pedirán a las expendedoras las explicaciones de qué llevó a este inconveniente para los conductores.

“Yo lo vengo diciendo desde que asumí la segunda gestión, que íbamos a tener problemas de gas, avisaba que si no se terminaba la reversión del gas hacia el norte, íbamos a tener esta complicación”, rememoró en diálogo con Somos Salta.

Del mismo modo, se mostró disgustado por cuando “siempre a los norteños nos toca tener que sufrir, con el frío, con el calor, bueno sería que de una vez por toda el Poder Central empiece a darse cuenta que en el norte necesitamos los servicios en las mismas condiciones”, protestó ante la inequidad.

No obstante comentó que dio instrucciones de consultar a las expendedoras las razones por las cuales hicieron este parate. “Vamos a hablar con los expendedores de gas, le he pedido al secretario de Gobierno que lo haga, para que nos den una explicación porque aquí perjudican no solo a taxis o remises, también a los turistas que no pueden moverse”, mencionó para concluir.