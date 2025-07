Madre soltera reclama más horas de cuidado para su hija conectada a respirador

Julieta Mendoza nació en 2020 y sus complicaciones Neuromusculares la obligaron desde siempre a permanecer conectada a un respirador artificial y una constante atención como así también vigilancia.

"Ella esta internada hace 4 años en el hospital, nos fuimos un tiempo a casa, sin enfermeros ni nada. Depende de un respirador, está conectada las 24 horas. Yo inicié una audiencia, en donde yo le hago un recurso de amparo a Incluir Salud y ya estaba que me tenía que dar 12 horas de enfermería pero en la segunda audiencia la doctora, Jefa de la Terapia intermedia presenta un informe pidiendo 6 horas de enfermería, eso me perjudicó a mí. Yo hablé con ella pero me dice que mi hija está estable, pero mi hija necesita el respirador las 24 horas, tiene una traqueotomía, tiene una sonda, se alimenta por bomba, es una niña que require muchísimos cuidados".

Tras hacerse cargo por 5 meses de la pequeña en su casa sin asistencia de enfermería por parte de Incluir Salud, tuvo que volverla a internar por una complicación médica y ahora espera poder llevarla a casa con asistencia de enfermería por 12 horas y así poder trabajar, ya que es madre soltera.

"Yo tengo otro hijo, soy madre soltera, tengo otro hijo de 7 años. Antes de quedarme embarazada de Julieta trabajaba de niñera, hacia marroquinería, costura y cuando nació con problemas y quedó internada no pude volver a trabajar. Estoy las 24 horas acá no puedo trabajar, mi mamá me ayuda y lo que cobro de asignación se lo mando para mi hijo e incluso de la pensión de la pequeña. Lo demás es leche y pañales para ella".

Actualmente Milagros permance de Lunes a lunes en el nosocmio Materno Infantil y a su pequeño hijo, lo dejó a cargo de su madre. "Yo a él lo veo cuando vienen a reemplazarme, una vez a la semana".

Pide a Incluir Salud reveer su caso y tener en cuenta el cuadro de su hija a la cual nunca, desde el 2020 le vienen negando cada solicitud del servicio de enfermería, hasta llegar a esta instancia donde solo le autorizan por el informe de la doctora del hospital, 6 horas.

A su vez Milagros pidió a la comunidad colaboración con mercaderia para su madre e hijo que están viviendo en B° Juan Manuel de Rosas en Manzana Z1 Casa 7 o bien contactarla a ella al 3872254916.