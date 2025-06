Tras ser chocada, va por su décima cirugía y necesita ayuda para juntar un monto millonario

Nuevamente, la solidaridad de los salteños debe salir a flote, ayudando para que Claudia pueda mejorar su calidad de vida pues, si logra juntar el dinero que precisa, podrá operarse por 10° vez, como consecuencia de un siniestro vial que la involucró.

¿Cuál es la situación? La protagonista de este pedido de ayuda es Claudia Silvana, quien está próxima a cumplir 54 años, dando gracias no solo por cada año sino por cada día de vida, ya que viene atravesando instancias muy difíciles y tristes, a raíz de problemas con su salud.

Ocurre que, tiempo atrás, cuando Claudia venía manejando, quedó involucrada en un siniestro vial, con un vehículo que la chocó de atrás. “Yo estaba esperando el semáforo, estaba con el cinturón, me chocaron por atrás; sentí un sacudón en ese ratito y nada me hizo pensar que tendría consecuencias”, relató.

Sin embargo las consecuencias llegaron y empezó a perder el equilibro; luego la operaron de urgencia, le descubrieron una malformación en la base del cerebelo, hizo que un hueso se metiera en su médula y, tras otra operación donde se lo sacaron, comenzó a crecerle un quiste.

“Ese quiste me impide caminar”, dijo Claudia desde su silla de ruedas, quien tuvo la advertencia del médico que, de no operarse, podría perder más movimiento e incluso no podría respirar. Es así que inició esta campaña para juntar los 3.000.000 de pesos para operarse a fines de julio y así estar mejor.

“Dios ya hizo milagros, estuve internada todo el 2023, tuve las complicaciones habidas y por haber, ahora estoy contenta por cumplir un año más, necesito esa operación para mejorar”, dijo Claudia por la pantalla de Multivisión Federal, apelando a la ayuda de la gente, pudiendo hacer aportes al CBU: “jazmin.limon.rosa”.

“La vida me cambió de un segundo a otro, tengo que ser fuerte”