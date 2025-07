Aumento a jubilados: “Hay que sostenerlo luchando en las calles ”, aseguran desde Salta

Con 52 votos afirmativos y sin rechazos, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por la oposición que establece un aumento del 7,2% para jubilaciones, eleva el bono mensual a $110.000 para quienes perciben el haber mínimo, y prorroga por dos años la moratoria previsional.

Al respecto, María Elena Sánchez Elías, referente del Frente de Jubilados de Salta, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la aprobación fue recibida con alegría, pero con cautela. "Es una conquista, pero hay que ser cautos”, afirmó.

Ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley sancionada por el Congreso, aseguró que "es necesario salir a luchar todos juntos en las calles" para evitar que el Gobierno vuelva a tomar decisiones que perjudiquen a los sectores más vulnerables.

"Vamos a pedir el apoyo incondicional de los gremios para mantener la lucha en defensa de los logros conseguidos"

En el mismo sentido, cuestionó con dureza al Ejecutivo y advirtió que el veto sería una muestra más de desprecio hacia los jubilados, quienes hoy perciben haberes muy por debajo de la canasta básica y viven, en su mayoría, en condiciones de pobreza.

Para la dirigente salteña, la aprobación de la ley representa un acto de justicia largamente postergado, y destacó que por primera vez en mucho tiempo se vio a senadores y diputados actuar con conciencia cívica en defensa de los derechos del pueblo.

No obstante, aseguró que el aumento permite apenas "empezar a cerrar la caída del 20% del año pasado", pero la situación de los jubilados sigue siendo crítica.

Además, advirtió sobre la necesidad de mantener la movilización social para evitar un retroceso: “Hoy vemos un intento del oficialismo por desconocer lo votado. Como siempre, una de cal y una de arena: después del anuncio, llega el baldazo de agua fría”.

Respecto a la prórroga de la moratoria previsional, la dirigente resaltó que se trata de una herramienta indispensable para miles de personas que trabajaron informalmente y fueron estafadas por el sistema: “Ellos no evadieron aportes, fueron víctimas de patronales que nunca los registraron. En la moratoria, se paga lo que no se aportó. No se trata de jubilaciones regaladas ni de vagos, como muchas veces se dice”.

Finalmente, advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cubrir otras necesidades fiscales: “Estamos siendo gobernados a control remoto por el FMI. Si siguen manoteando los ahorros de los jubilados, ponen en riesgo el futuro de todos los trabajadores”.