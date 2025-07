Fernanda Iglesias amenazó con revelar una supuesta infidelidad de Diego a Yanina Latorre: "Harta"

Fernanda Iglesias apuntó contra Yanina Latorre y advirtió que, si siguen diciendo mentiras sobre ella, revelará una supuesta relación extramatrimonial del marido de la panelista de LAM (América TV), el ex futbolista Diego Latorre.

¿Qué dijo Fernanda Iglesias acerca de una supuesta infidelidad de Diego a Yanina Latorre?

Todo comenzó con un enigmático. Fernanda Iglesias compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos en donde, sin nombrar a nadie, aseguró tener información acerca de una relación extramatrimonial de una famosa pareja.

Con las horas comenzó a especularse con que la pareja en cuestión era la de Yanina Latorre con Diego, rumor que no fue desmentido por Fernanda, reconociendo implícitamente que se trataba de ellos, efectivamente.

"Yo estaba un poco enojada con mentiras que se dijeron sobre mí y tenía esta información. No voy a dar ningún nombre, todos se los tienen que imaginar porque no me quiero comer un juicio", comenzó diciendo Iglesias.

Y amplió respecto de las razones que la llevaron a revelar la información: "Mintieron tanto sobre mí y me dejaron tan mal parada con cosas que no eran ciertas que enfurecí".

Sin embargo, la periodista contó que una de las personas involucradas en el supuesto escándalo se comunicó con ella para pedirle que no siguiera con el tema y que terminó accediendo: "Una de las partes involucradas se contactó conmigo, me dijo que no pusiera más nada del tema".

Y agregó: "No me desmintió nada, pero me pidió que parara y yo, que soy así medio pelotu.. dije, bueno, está bien, no pasa nada, ya está, ya me desquité, listo".

A pesar de asegurar que no iba a seguir hablando del tema, Fernanda Iglesias reveló que está chequeando dos datos clave para confirmar el rumor de infidelidad: "Tengo dos datos nuevos que me llegaron que involucran a esta gente que estuvo diciendo estupideces sobre mí que voy a investigar y que, si confirmo todo, voy a publicar".

Y sumó: "Así que sigan criticándome, sigan diciendo boludec... porque la información es poder y no me cuesta mucho conseguirla. Esperaré que me lleguen esos datos que están muy buenos sobre esta gente y ya se enterarán".

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre los rumores de infidelidad que lanzó Fernanda Iglesias?

Consultado por Ángel de Brito, la panelista de LAM expresó sorpresa ante la información dada por Iglesias y negó, de manera tajante, que ella o su marido se hayan comunicado con Fernanda.

"Me enteré porque me fueron diciendo, pero yo no tengo ningún problema con ella. Entiendo que no le gustó lo que contamos el otro día de las peleas". Y sumó: "Que cuente... Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda y no me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre".

¿Cuál fue la respuesta de Fernanda Iglesias ante la desmentida de Yanina Latorre?

La periodista respondió a través de sus redes sociales y, para sustentar el rumor que inició publicó una captura de pantalla de un diálogo que aparentemente tuvo con Diego Latorre y en donde él le pide llamarla. Luego, figura una llamada de unos 18 minutos de duración entre ambos realizada después de las 10 de la noche.