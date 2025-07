El hermano de la “Locomotora” Oliveras reveló cómo fueron las horas previas al ACV que sufrió

Jesús, hermano de Alejandra “Locomotora” Oliveras, habló tras el delicado estado de salud que atraviesa la exboxeadora, quien sufrió un ACV isquémico días atrás.

“Mi hermana viajó a Santa Fe con su hijo Alexis. Ese día estaban charlando, viendo una película, todo bien. Le dijo: ‘Levantame a las 9 que tengo que ir a jurar por lo de constituyente’. Al otro día, cuando la fue a despertar, estaba tirada en la cama, confundida. Ahí llamó a la ambulancia, que respondió rápido: en 10 minutos llegó. No podía mover la mitad del cuerpo”, relató en diálogo con Secretos Verdaderos (América TV), sobre cómo la encontró su hijo.

“Locomotora” Oliveras continúa internada y su estado se mantiene estable

La deportista fue operada de urgencia el miércoles 16 de julio en el Hospital José María Cullen de Santa Fe y, según el parte médico emitido el 19 de julio, su estado se mantiene estable y no presentó desmejoras.

Sin embargo, continúa internada en el área de terapia intensiva, bajo estricta observación médica, mientras la familia y el equipo de salud aguardan una evolución favorable.

Jesús continuó su relato, y destacó el rápido accionar del personal médico y cómo la familia recibió la noticia:“Nos llamaron a nosotros y fue una negación total. La pude ver al día siguiente, porque pude hablar con ella. Hablaba, recordaba. Estaba confundida”.

“El médico me llamó aparte y me dijo que había que esperar 72 horas, un período ventana. Me dijeron que iba a estar todo bien. Pasaron 40 horas y la tuvieron que operar de urgencia, por la inflamación y el edema que tenía. Ahora hay que esperar. Está estable, no está peor”, explicó sobre la intervención quirúrgica que recibió ese miércoles.

“Está con asistencia mecánica y, después de 10 días, se la van a retirar. Si mejora, se la irán sacando de a poco, evaluando si reacciona. Mi hermana es muy fuerte”, agregó Jesús, refiriéndose al día a día de su estado de salud.

Y agregó: “Después de una operación tan grande, debe ser inducida a un coma por unos días. Le retiraron una parte del cráneo para liberar presión. El médico me dijo: día a día, hora a hora. No sabíamos que era hipertensa. Trabajé con ella muchos años, estábamos rodeados de médicos, pero no lo sabíamos”. /TN