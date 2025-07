Motociclistas chocaron y destrozaron un kiosco: "Perdí mi fuente de trabajo", reclamó la dueña

Durante las últimas horas se conoció un violento accidente protagonizado por dos motociclistas en la localidad de Luis Burela, General Pizarro, y si bien no se reportó el estado de salud de los conductores como así tampoco si le practicaron test de alcoholemia, causaron daños significativos a un comercio.

Las imagenes muestran como el joven que conducía una de las motos, se incrustó en el kiosco de una conocida vecina del lugar, quedando tendido en el suelo en lo que sería el interior.

En el lugar trabaja personal de la Policía de la Provincia "Me rompieron todo, no me quedó ni un vaso sano. No puedo tocar nada hasta que venga Criminalística. Perdí mi fuente de trabajo, con la que mantengo a mi familia", expresó con angustia Marisol Figueroa por FactorInfoTV.