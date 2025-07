Cuáles son las tarjetas de crédito, débito y cuentas bancarias que suspenderá ARCA en agosto de 2025

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el combate contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y las operaciones financieras irregulares, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una medida de gran alcance que afectará a miles de contribuyentes en todo el país.

Esta iniciativa, desarrollada en coordinación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), representa un cambio significativo en la política de control tributario y financiero, buscando no solo detectar sino también bloquear de manera inmediata cualquier movimiento económico sospechoso, con el objetivo de desincentivar la evasión y promover la transparencia en las operaciones comerciales y personales.

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN CONTRIBUYENTE NO CONFIABLE?

El concepto de "no confiable" se refiere a aquellos contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas, cuyos datos y operaciones presentan irregularidades que generan dudas sobre la legalidad y veracidad de sus movimientos económicos. Según el comunicado oficial de ARCA, los principales motivos para incluir un CUIT en esta lista son:

Inconsistencias en la información tributaria: cuando los datos declarados ante la AFIP y otros organismos no coinciden o presentan errores.

Falta de documentación respaldatoria: ausencia de comprobantes, facturas o documentos que justifiquen las operaciones económicas realizadas.

Operaciones no justificadas o no verificables: movimientos financieros que no pueden ser explicados o que no se corresponden con la actividad declarada.

Estas situaciones pueden estar vinculadas a prácticas de evasión fiscal, subdeclaración de ingresos, facturación apócrifa, o incluso a actividades ilícitas como el lavado de activos.

¿QUÉ MEDIOS DE PAGO SERÁN BLOQUEADOS POR ARCA EN AGOSTO DE 2025?

La suspensión afecta de manera integral todos los medios de pago asociados al CUIT considerado irregular, incluyendo:

Cuentas bancarias: tanto cuentas corrientes como cajas de ahorro.

Tarjetas de crédito y débito: emitidas por cualquier entidad financiera.

Tarjetas prepagas: utilizadas para pagos electrónicos o recargas.

Billeteras virtuales: plataformas digitales de pago que han ganado gran popularidad en los últimos años.

Pagos con códigos QR: una modalidad cada vez más utilizada en comercios y transacciones cotidianas.

Este bloqueo implica que el contribuyente no podrá realizar ni recibir pagos a través de estos canales, lo que afecta profundamente su capacidad para operar económicamente.

IMPACTO DIRECTO EN COMERCIOS Y EMPRESAS

Para las empresas y comercios, esta medida tiene un efecto inmediato y contundente. Las procesadoras de pagos, como los proveedores de posnet, plataformas de pago móvil y billeteras digitales, están obligadas a bloquear cualquier transacción proveniente de CUITs con estatus "no confiable".

Esto significa que los comercios afectados no podrán cobrar a través de medios electrónicos, lo que puede derivar en una paralización de sus ventas y una fuerte afectación en su flujo de caja.

Esta situación genera una presión adicional para que las empresas mantengan sus obligaciones fiscales y documentación en regla, ya que la imposibilidad de recibir pagos electrónicos puede impactar severamente en su operatividad diaria.

¿CÓMO SABER SI TU CUIT ESTÁ EN LA LISTA Y QUÉ HACER PARA SALIR?

ARCA puso a disposición un procedimiento online para que los contribuyentes puedan consultar su estado y, en caso de estar incluidos en la lista de "no confiables", iniciar el proceso de regularización. El trámite se realiza a través del sitio oficial de ARCA, siguiendo estos pasos:

Ingreso al portal oficial: el contribuyente debe ingresar a la página web de ARCA.

Acceso a la sección específica: dirigirse a "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial".

Presentación digital: cargar la documentación requerida que justifique las operaciones, corrija inconsistencias o aporte la información faltante.

Una vez presentada la solicitud, ARCA evaluará cada caso de manera individual y notificará la resolución a través del domicilio fiscal electrónico registrado por el contribuyente. Solo tras la aprobación y regularización se levantará el bloqueo sobre las cuentas y medios de pago.

REACCIONES DEL SECTOR PRIVADO Y ESPECIALISTAS

Desde que comenzó a aplicarse, la medida generó diversas opiniones en el ámbito económico y fiscal. Por un lado, expertos en tributación y funcionarios destacan que esta política es un paso necesario para combatir la evasión y fortalecer la recaudación, especialmente en un contexto donde la informalidad y las operaciones no declaradas representan un desafío para el Estado.

Por otro lado, contadores, pymes y cámaras empresariales expresan preocupación por el alcance masivo de la medida y el riesgo de afectar a contribuyentes que, aunque tengan errores formales o demoras administrativas, podrían quedar fuera del sistema financiero de manera temporal. Señalan la importancia de que el proceso de regularización sea ágil, transparente y con canales de atención adecuados para evitar perjuicios económicos graves.

La decisión de ARCA y el BCRA se inscribe en una tendencia global de mayor control sobre las operaciones financieras digitales y electrónicas, que buscan evitar el uso indebido de estos canales para actividades ilícitas o evasión fiscal. En Argentina, donde la economía informal y la evasión representan un porcentaje significativo del PBI, estas medidas buscan cerrar brechas y fortalecer la fiscalización.