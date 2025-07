Extrema angustia por la salud de Locomotora Oliveras: Está grave

Desde la semana pasada, hay máxima preocupación desde que se conoció que Alejandra “La Locomotora” Oliveras sufrió un ACV isquémico.

La reconocida ex boxeadora argentina atraviesa un cuadro crítico tras el problema de salud que tiene en vilo a sus seguidores y seres queridos desde hace una semana, y su estado de salud empeoró en las últimas horas, según informó el periodista Nacho Rodríguez.

“La salud de la Locomotora Oliveras empeoró y su estado de salud es grave, con pronóstico reservado”, escribió el panelista en su cuenta de X (antes Twitter), generando una inmediata ola de reacciones y muestras de apoyo.

Según detalló, la campeona continúa sin signos de mejoría desde que sufrió el accidente cerebrovascular: “La boxeadora continúa con un estado grave y sin mejorías tras el ACV isquémico que sufrió hace una semana”, agregó Rodríguez en su mensaje, acompañado de una imagen reciente de la deportista.

Cabe destacar que último parte médico oficial tampoco trajo tranquilidad sobre la salud de La Locomotora Oliveras: “Su estado es crítico y reservado, con constantes evaluaciones neurológicas que bajan las esperanzas por su recuperación”, cerró en las redes sociales.

Qué dice el último parte médico de Locomotora Oliveras

El estado de salud de Locomotora Oliveras es extremadamente crítico y permanece internada en terapia intensiva por el ACV isquémico que sufrió hace 8 días.

La ex boxeadora tiene asistencia mecánica respiratoria y los médicos que la asisten explicaron que no están dadas las condiciones para retirarle este soporte vital porque hoy "su vida depende de ello".

Además se informó que el ACV provocó un "daño irreversible" en una parte del cerebro donde se produjo la isquemia, aunque los médicos aclararon que aún no está claro qué secuelas puede provocar.

El estado de salud de la convencional constituyente electa fue actualizado este martes 22 julio, en el parte médico que se difundió en el Hospital José María Cullén, de la provincia de Santa Fe. Esta vez, además del director Bruno Moroni, estuvo presente el jefe de terapia intensiva, doctor Carrizo.

"Alejandra se encuentra internada en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria, con los parámetros clínicos estables, y con un monitoreo permanente de la parte neurológica", explicó Moroni.

"Desde el punto de vista clínico, necesita la asistencia respiratoria mecánica. El sistema nervioso es el que regula el funcionamiento de todos los órganos, sobre todo los más importantes, la parte cardiovascular y respiratoria. La lesión neurológica que ella tiene es grave y afecta un hemisferio cerebral, por lo tanto necesita la asistencia respiratoria, medicación para la hidratación, alimentación, analgésicos y monitoreo neurológico", detalló Carrizo.

"Momentáneamente no se puede hacer otro tipo de tratamiento, porque en el período que está ella lo más importante es la estabilidad clínica. No se plantea retirar la asistencia respiratoria mecánica porque no está en condiciones para eso", señaló. /PrimiciasYa