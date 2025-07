Boca llegó a Santiago del Estero para enfrentar a Atlético y hubo locura por Leandro Paredes

Si Leandro Paredes generó una revolución con su regreso a Boca, estaba claro que algo parecido iba a pasar en su primer viaje al Interior y, acaso, en su primer encuentro cercano, cara a cara, con los hinchas. Y así ocurrió en Santiago del Estero, en la llegada del Xeneize a esa provincia donde mañana enfrentará a Atlético Tucumán por Copa Argentina. Hubo bombos, trompetas, bengalas de humo y una verdadera locura por el equipo y, en especial, por el volante campeón del mundo, la gran atracción.

Paredes respondió enseguida a todas esas muestras de cariño. El mediocampista se acercó con gran parte del plantel a la gente y, consciente de que muchos estaban ahí para verlo a él (algunos hasta fueron de Formosa), se sacó fotos con todos y cada uno. Lo mismo hicieron sus compañeros, entre ellos Edinson Cavani, quien volverá a ser titular en Boca, y que hasta su llegada era uno de los más buscados. Pero está claro que el flamante refuerzo se llevó toda la atención y que hoy es la nueva bandera del club.

Apenas bajó del micro, Paredes se quedó en la entrada del hotel donde se alojará la delegación junto con Cavani para empezar a organizar la movida de acercarse a los hinchas. Y ahí, ya se dio la primera ovación para el campeón del mundo. "Pareeeedes, Pareeeedes", se escuchó. La locura de los hinchas por él se podía ver en cada rostro de los hinchas y de los niños, que se llevaron un recuerdo inolvidable.

La primera titularidad de Paredes

Si bien Paredes ya tuvo el estreno del nuevo ciclo el viernes en la Bombonera ante Unión, ingresando 25 minutos desde el banco y cambiándole la cara al equipo, esta será su primera vez de titular como volante central, acompañado por Williams Alarcón y Milton Delgado o Malcom Braida, sin confirmar aún por Russo.

En el rato que estuvo en el terreno de juego, Leo le dio a Boca una inyección de talento y conducción, pero también de sangre caliente. "No hizo falta decirle a Miguel que estaba bien, él me vio en los entrenamientos. Me sentí bien, cómodo y creía que podía aportar algo esa cantidad de minutos. Me sentí mejor de lo que pensaba. Ojalá pueda seguir mejorando para dar una mano", dijo tras el 1-1 en su estreno.