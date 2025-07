Obras hídricas abandonadas por Nación: la provincia asumió el costo

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, denunció que numerosas obras de infraestructura hídrica en Salta que contaban con financiamiento nacional o internacional fueron abandonadas por Nación y debieron ser retomadas con fondos provinciales, afectando el presupuesto local y postergando otras prioridades.

“Por ejemplo, el alteo del Limón fue una obra firmada con Nación y la terminó pagando la Provincia”, expresó Jarsún en diálogo con Radio Aries.

También señaló que los recambios de cañerías en distintos barrios, que originalmente tenían financiamiento internacional, hoy son solventados por la administración provincial: “Eso significa menos recursos para otras necesidades”, advirtió.

Jarsún remarcó que si bien se lograron resolver los casos más críticos, la inversión en infraestructura hídrica no puede detenerse: “Lo más crítico lo fuimos resolviendo, pero si Aguas del Norte no sigue invirtiendo siempre, va a volver a caer”, dijo, en referencia a la fragilidad del sistema de redes en barrios antiguos de toda la provincia, donde el recambio de cañerías es una necesidad urgente.

En ese sentido, valoró el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz, quien continúa apostando a la obra pública a pesar del ajuste nacional y la crisis presupuestaria: “Hoy están discutiendo las paritarias en un contexto muy difícil. Entiendo lo que está pasando, por eso busco alternativas”, sostuvo.

“El Estado debe ser más eficiente”

Finalmente, Jarsún hizo un llamado a la eficiencia y al trabajo en equipo frente al panorama adverso: “Busco de todos lados ser más eficiente, para que el Estado sea lo más liviano posible. Trabajo en equipo, entiendo las limitaciones y no me puedo enojar si no hay fondos. Voy buscando la salida”, concluyó.