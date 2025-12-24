Consejos para proteger a los animales de la pirotecnia

Consejos para proteger a los animales de la pirotecniaSociedad24/12/2025
La pirotecnia puede provocar estrés, miedo extremo y riesgos para la salud de perros, gatos y otros animales. Para reducir su impacto durante las fiestas, especialistas recomiendan tomar algunas medidas preventivas:
- Preparar un espacio seguro
Acondicioná un lugar tranquilo dentro de la casa, lejos del ruido, con su cama, mantas y objetos conocidos. Cerrá puertas y ventanas para atenuar los sonidos.
- Evitar que estén solos
Si es posible, quedate con ellos durante los momentos de mayor ruido. La presencia del dueño ayuda a transmitir calma y seguridad.
- Mantenerlos dentro del hogar
No los dejes en patios, balcones o terrazas. El miedo puede hacer que intenten escapar y se lastimen o se pierdan.
- Tapar ruidos externos
Encendé la televisión, la radio o música suave para generar un sonido ambiente que ayude a disimular las explosiones.
- No reforzar el miedo
Evitá retarlos o sobreprotegerlos. Hablales con tono calmo y natural para que perciban que no hay peligro.
- Identificación actualizada
Colocá chapitas con datos de contacto y asegurate de que el microchip, si lo tiene, esté registrado correctamente.
- Consultar al veterinario
En casos de ansiedad severa, un profesional puede indicar terapias, feromonas o tratamientos adecuados. Nunca mediques por tu cuenta.
Además, optar por celebraciones sin pirotecnia sonora es una forma de cuidar no solo a los animales, sino también a personas sensibles al ruido.