Consejos para proteger a los animales de la pirotecnia

Sociedad24/12/2025
animales pirotecnia

La pirotecnia puede provocar estrés, miedo extremo y riesgos para la salud de perros, gatos y otros animales. Para reducir su impacto durante las fiestas, especialistas recomiendan tomar algunas medidas preventivas:

  • Preparar un espacio seguro

Acondicioná un lugar tranquilo dentro de la casa, lejos del ruido, con su cama, mantas y objetos conocidos. Cerrá puertas y ventanas para atenuar los sonidos.

  • Evitar que estén solos

Si es posible, quedate con ellos durante los momentos de mayor ruido. La presencia del dueño ayuda a transmitir calma y seguridad.

  • Mantenerlos dentro del hogar

No los dejes en patios, balcones o terrazas. El miedo puede hacer que intenten escapar y se lastimen o se pierdan.

  • Tapar ruidos externos

Encendé la televisión, la radio o música suave para generar un sonido ambiente que ayude a disimular las explosiones.

  • No reforzar el miedo

Evitá retarlos o sobreprotegerlos. Hablales con tono calmo y natural para que perciban que no hay peligro.

  • Identificación actualizada

Colocá chapitas con datos de contacto y asegurate de que el microchip, si lo tiene, esté registrado correctamente.

  • Consultar al veterinario

En casos de ansiedad severa, un profesional puede indicar terapias, feromonas o tratamientos adecuados. Nunca mediques por tu cuenta.

Además, optar por celebraciones sin pirotecnia sonora es una forma de cuidar no solo a los animales, sino también a personas sensibles al ruido.

