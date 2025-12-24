¡FELIZ NAVIDAD! Es el deseo de todos los que hacemos Informate Salta

¡FELIZ NAVIDAD! Es el deseo de todos los que hacemos Informate SaltaSociedad24/12/2025
¡Feliz Navidad 2025! El equipo de noticias de Informate Salta te desea una jornada de paz y armonía. Que la alegría de estas fiestas ilumine tu hogar y que el próximo año venga cargado de éxitos y bienestar.
Esta Navidad es buen momento para recordar que lo importante de verdad son las personas que tenemos al lado. Que no necesitamos grandes cosas para ser felices, solo buenos momentos.
¡Gracias por informarte con nosotros y muy felices fiestas!
