El poncho, en Buenos Aires genera debate y en Salta es identidad

Ante la baja de temperatura en esta época del año, un posteo reciente de la influencer de moda Carmen Asenjo en su cuenta de instagram vivalamodablog abrió una conversación sobre el uso del poncho como abrigo urbano.

"Me generó envidia, porque hubiese querido ser yo"

La publicación, titulada “¿Por qué no usamos el poncho como abrigo urbano?”, parte de una experiencia personal: "Hace algunas semanas, uno de los días más fríos del año, mientras almorzaba en un bar, entró un señor con un poncho. No estaba disfrazado, no era un gaucho, era un oficinista, que seguramente salía a almorzar y había elegido un poncho como prenda de abrigo. Me generó envidia, porque hubiese querido ser yo", relata.

La escena, que para Salta o el norte argentino es cotidiana, en Buenos Aires se convirtió en un punto de reflexión.

En su serie de imágenes, la influencer repasa la historia y el simbolismo de esta prenda: "El poncho es una prenda práctica; abrigada, fácil de guardar, fácil de poner y sacar, versátil por sus cualidades que no solo garantizan la funcionalidad sino también la carga de simbolismo".

Mientras en la capital el poncho parece buscar su lugar en el uso urbano, en provincias del norte su presencia nunca se perdió. En Salta, Jujuy o Catamarca sigue siendo parte de la vida cotidiana y de celebraciones. Cada julio, por ejemplo, se realiza en Catamarca la Fiesta Nacional del Poncho, que Asenjo también mencionó: "Una de las pocas fiestas dedicadas a una prenda textil".

En Salta, además de ser parte del atuendo gaucho, se usa como abrigo común y se transmite como un símbolo cultural. No es raro verlo en las calles, en la universidad o en las oficinas en los días fríos.

"Lo usaban tanto como abrigo, manta, toldo, almohada, e incluso como capa de combate"

"El poncho fue clave en la vida de los gauchos del siglo XVIII, quienes lo usaban tanto como abrigo, manta, toldo, almohada, e incluso como capa de combate", señala la publicación, destacando que en Argentina cada zona tiene su propio diseño, colores y materiales.

Asenjo cierra su reflexión con una pregunta: "¿Qué vínculo tenés con el poncho? ¿Tenés, usás, usarías?" Una pregunta que en Buenos Aires abre un debate, pero que en Salta tiene una respuesta inmediata: el poncho se usa, se hereda y se resignifica todos los inviernos.