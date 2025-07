Boca le ofreció rescindir el contrato a un "borrado" y el jugador se negó: Quién es y el motivo

Boca vive días tensos. Luego de la durísima eliminación en 16vos de final de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán, el equipo comandado por Miguel Ángel Russo y presidido por Juan Román Riquelme recibió una mala noticia a horas del partido frente a Huracán por el torneo Clausura.

El gran problema que surgió fue que desde la CD le ofrecieron a Cristian Lema, futbolista que no es tenido en cuenta por el DT y que se marchará del club en diciembre, la rescisión del contrato, pero este la rechazó de manera rotunda y seguirá entrenándose apartado en Ezeiza.

Cristian Lema rechazó la propuesta de rescindir su contrato con Boca

En un principio, la idea del defensor de 35 años era irse en buenos términos del club y marcharse a un equipo para seguir teniendo rodaje. No obstante, el mercado de pases cerró el pasado viernes por la noche y al no tener ninguna oferta formal por parte de algún elenco, el ex Lanús y Belgrano cambió de opinión y decidió no aceptar la propuesta del Consejo de Fútbol.

Cristian Lema

Incluso, como las charlas venían dándose hace unas semanas, el propio Lema estaba dispuesto a resignar parte del sueldo que debía cobrar hasta fin de año con tal de irse libre de Boca y no seguir marginado y sin sumar minutos. Sin embargo, la dirigencia rechazó esa oferta a principios de julio debido a que querían que llegara una oferta formal de un equipo. Ahora, todo se dio vuelta y es el defensor central quien se niega a finalizar su vínculo contractual de manera anticipada.

Durante este mercado de pases, Belgrano de Córdoba y Peñarol sondearon al futbolista de 35 años, pero ninguno hizo una propuesta formal al cuadro de la Ribera por lo que nunca hubo negociaciones. Además, acumula un extenso período de inactividad, ya que no volvió a jugar en La Bombonera desde que sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo frente a Riestra. Aunque estuvo cerca de regresar en varias oportunidades durante el ciclo de Fernando Gago (fue suplente en ocho encuentros), entre molestias físicas y decisiones del cuerpo técnico de Russo, su vuelta se fue aplazando.