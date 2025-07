El dolor de la familia Yankelevich: de la muerte de Romina en 2010 al trágico accidente de Mila.

Una tragedia sacudió a la familia Yankelevich: Mila, la hija de 7 años de Tomás Yankelevich y la nieta menor de Cris Morena murió tras un choque entre dos embarcaciones en Miami Beach. La pequeña participaba de un campamento de vela cuando ocurrió el accidente.

La noticia conmocionó al mundo de la farándula, quien recordó la muerte de Romina Yan, un hecho que golpeó fuertemente a la familia en 2010. La muerte sorpresiva de la protagonista de Chiquititas con apenas 36 años y tres hijos dejó a los cercanos desolados.

El 28 de septiembre de 2010, Romina Yan salió del gimnasio. En la esquina de Avenida del Libertador y Alvear, en Martínez, empezó a sentirse mal, se descompensó y cayó al piso. Entonces, un amigo la llevó de urgencias al Hospital Central de San Isidro, donde intentaron reanimarla sin éxito durante 50 minutos. La declararon muerta a las 17.20.

Cris Morena, junto a Tomás Yankelevich y Mila, la nena que murió en un choque de barcos.

Por pedido de su familia, los médicos no emitieron un comunicado oficial. Ante la ausencia de esa información, en los medios de comunicación se comentaron diversas teorías e hipótesis, en base a datos dispersos, y hasta comenzaron a circular versiones extraoficiales.

Cris Morena recordó cómo pudo salir adelante tras la muerte de Romina Yankelevich

El año pasado, Cris Morena se refirió a la muerte de su hija y reveló cómo pudo salir adelante. “Fue como un golpe en el corazón, empezar a sentir cosas muy fuertes. A mí la historia nazi siempre me pegó fuerte porque estuve casada con una persona judía y entonces estudié mucho ese tema. Pensá que yo fui 8 veces a Israel, lo conozco muy bien”, explicó la creadora de Casi Ángeles en diálogo con Agarrate Catalina en La Once Diez.

Durante la entrevista contó qué la hizo “renacer” tras el fallecimiento de Romina y cómo la ciudad de Berlín la ayudó durante el duelo: “Cuando pasó lo de Ro, Sofía, mi nuera, con un bebé de ocho meses me dijo‘nos vamos a Berlín y Praga’. Yo casi no hablaba. Ella me llevaba por todos lados, con Inti, estaba con el bebé todo el tiempo”.

Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y compartió cual fue el último mensaje que intercambiaron.

“Fue como una cosa muy amorosa. Ella y mi otra cuñada, la mujer de mi hermano, me ayudaron un montón en eso y Berlín es una ciudad tan esplendorosa, tan joven. Tiene una energía tan poderosa... es una de las ciudades más creativas del mundo”, recordó Cris Morena.

Para cerrar, reflexionó sobre el viaje: “Sentí que tenía que renacer como el águila, que se tiene que sacar todas sus plumas, sus garras y su pico para poder seguir volando, si no se muere. Yo me moriría seguro, pero no me morí”. /TN