Facundo Vizgarra, el árbitro salteño que firmó con AFA: "Ahora voy por la Primera Nacional"

El arbitraje salteño continúa ganando protagonismo en el fútbol argentino. Un claro ejemplo es Facundo Vizgarra, quien dio sus primeros pasos en la Liga del Valle de Lerma y hoy forma parte del plantel permanente de árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En diálogo con InformateSalta, Vizgarra compartió detalles de su recorrido y del presente que lo tiene como protagonista en el Torneo Federal A. “Es una linda oportunidad para mí estar en la tercera categoría del fútbol argentino, así que feliz por este momento. Tengo 31 años y empecé en el arbitraje a los 18. Estuve cuatro años en la Liga del Valle de Lerma, que me dio la posibilidad de hacer el curso de árbitro nacional en Buenos Aires, durante dos años. Luego sentí que necesitaba un cambio, algo más para crecer, y decidí pasar a la Liga Salteña de Fútbol, donde me abrieron las puertas para seguir avanzando. Así llegó, finalmente, el tan ansiado contrato con AFA”, relató.

Sobre cómo logró ingresar a la Asociación del Fútbol Argentino, Vizgarra explicó: “Yo estaba dirigiendo el Torneo Regional, y el año pasado se abrió la posibilidad de hacer pasantías para AFA. Éramos alrededor de 120 árbitros de todo el país. De Salta fuimos dos. Luego nos informaron que iba a haber un filtro y que seguirían evaluando nuestro desempeño en el torneo regional. Por suerte, se me dio la oportunidad de firmar para la planta permanente de AFA”.

También habló sobre su experiencia en el campo de juego y los desafíos que enfrenta un árbitro en cada partido:

“Es un combo de todo, y hay que saber llevarlo. Cada partido tiene sus momentos. Algunos son más complicados que otros. El contexto influye mucho. Hay canchas donde el partido puede salir muy bien, pero desde afuera te quieren comer, y otras donde lo difícil es lo que pasa adentro”.

Respecto a su manera de impartir justicia, Vizgarra fue claro: “Cada árbitro tiene su estilo, pero lo que no se puede negociar es la actitud y el carácter. No se puede titubear en ciertos momentos. Hay que tener personalidad y decisión, más allá de si uno se equivoca o no. El carácter y la actitud tienen que estar siempre firmes dentro del terreno de juego”.

Desde que firmó su contrato, Vizgarra ya comenzó a dirigir en el Federal A. “Tuve la suerte de debutar en Concepción del Uruguay y el fin de semana pasado estuve en Misiones, en el partido Crucero del Norte vs Sol de América, como cuarto árbitro. Fue mi segundo partido, y estoy ansioso por seguir sumando minutos. Ahora estoy esperando la notificación que llega los miércoles por la tarde, cuando se designan los árbitros para la siguiente fecha del Torneo Federal A”, comentó.

Finalmente, habló sobre sus metas a futuro: “Hay que ponerse pequeños objetivos y desde ahí seguir escalando. Mi próximo paso es llegar a la Primera Nacional, y después veremos si se puede seguir hasta la Primera División. Pero ahora, el próximo paso es ese”.