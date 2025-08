Más de 1200 animales sueltos fueron incautados en distintos puntos de la provincia

La problemática de animales sueltos continúa siendo una constante, que en muchos casos llega a provocar accidentes que desencadenan en finales fatales.

Desde la Policía de Salta informaron que en los últimos días se incautaron animales que deambulaban por la vía pública en distintos sectores, en ruta 51 durante controles viales, por inmediaciones del Centro de Convenciones de Limache y en la Circunvalación Oeste altura B° El Huaico.

Jorge Ríos, oficial policial, comentó a Once TV que actualmente hay 1299 animales incautados en toda la provincia, con un crecimiento significativo en comparación al año anterior.

Si bien los propietarios se acercan, efectúan el acta de reconocimiento, para posteriormente dirigirse a la Fiscalía Contravencional interviniente a fin de pagar la multa, no regresan a retirar al animal: “No se si no pagan la multa o no regresan por caballería a retirarlo”.

“Ya sea equino o vacuno hay que alimentarlo, mantenerlo en lugar cerrado porque estar en la calle genera mucho peligro” señaló Ríos e hizo hincapié que, de ver animales sueltos, se debe dar aviso al Sistema de Emergencias 911.

La multa mínima en caso de animales sueltos es de $420.000, según dio a conocer Marcos Bravo, auxiliar fiscal, además tras identificar al propietario, el mismo tiene 5 días para hacer efectivo el pago, en caso contrario el Juzgado de Garantías dispone si se ofrece el animal en subasta pública o se dona a fundaciones o asociaciones que lo requieran.

En caso que la presencia de animal suelto provoque la muerte de personas, entra en la órbita de un delito penal lo cual será visto como homicidio culposo, señaló el auxiliar, pero no exime que de manera contravencional se pueda hacer una investigación paralela.

“Antes que salga la nueva ley uno estaba esperanzado que haya un poco más de conciencia, pero los casos siguen existiendo, igual hay mucho desconocimiento de la nueva ley, queremos buscar una mayor protección a la ciudadanía por los animales sueltos” finalizó.