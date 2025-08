4 de agosto: Abren las inscripciones para la Segunda Convocatoria 2025 del programa Progresar

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, informó que desde el próximo 4 de agosto se encuentra habilitada la Segunda Convocatoria 2025 del programa Progresar, en todas sus líneas: Obligatorio, Superior y Trabajo.

Las fechas de inscripción son las siguientes:

Progresar Obligatorio (para finalización de estudios primarios y secundarios): del 4 de agosto al 1 de septiembre.

(para finalización de estudios primarios y secundarios): del 4 de agosto al 1 de septiembre. Progresar Superior (para estudiantes terciarios, universitarios y de enfermería): del 18 de agosto al 5 de septiembre.

(para estudiantes terciarios, universitarios y de enfermería): del 18 de agosto al 5 de septiembre. Progresar Trabajo (para cursos de formación profesional): inscripción abierta de abril a noviembre.

Los interesados deberán realizar el trámite a través de la App Mi Argentina, creando un usuario si aún no lo poseen. La inscripción es gratuita, personal y sin intermediarios, por lo que se recomienda no compartir información sensible ni claves con terceros.

El programa Progresar tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en sus trayectorias educativas, brindando una beca mensual para favorecer la terminalidad y continuidad de los estudios en todos los niveles.

Para más detalles, se puede consultar el sitio oficial: www.argentina.gob.ar/progresar