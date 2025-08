Choque de botes en Miami: Murió otra nena y suman 3 las víctimas

Otra dolorosa pérdida golpea a la comunidad de Miami. Este domingo se confirmó el fallecimiento de Arielle Buchman, de 10 años, quien permanecía en estado crítico desde el lunes pasado, cuando una barcaza chocó contra un velero en el que navegaban varios niños del campamento de verano organizado por el Miami Yacht Club.

La víctima era prima del ex alcalde de Bal Harbour, Gabriel Groisman. El Miami Yacht Club confirmó la noticia este domingo.

Arielle es la tercera víctima fatal del accidente ocurrido en la Bahía de Biscayne, frente a Hibiscus Island. Una de ellas fue Mila Yankelevich (7), nieta de Cris Morena.

El hecho había dejado un saldo de seis personas heridas, entre ellas cinco menores y una adulta que oficiaba de instructora de navegación.

El comunicado del Miami Yacht Club

El club náutico emitió un comunicado este domingo por la tarde, confirmando la noticia.

“El Miami Yacht Club (MYC) y la Fundación Juvenil de Vela de Miami (YSF) están profundamente consternados al compartir que una tercera joven ha fallecido trágicamente como resultado del incidente ocurrido en el agua a principios de esta semana", posteó.

La niña fallecida fue identificada por su primo, el ex alcalde de Bal Harbour Gabriel Groisman.

“Con el corazón roto, compartimos que nuestra dulce prima, Arielle Buchman, de 10 años, no resistió más. El cielo tiene ahora a otro ángel”, escribió en la red social X.

On the saddest day of the Jewish calendar, my family mourns the loss of our 10 year-old cousin Arielle, who passed away as a result of a tragic sailboat accident that occurred early in the week.



Baruch Dayan HaEmet