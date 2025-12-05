Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del lunes 8

La Municipalidad de Salta informó cómo funcionarán los servicios durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

La recolección de residuos será normal y los cementerios municipales abrirán de 7 a 19 horas, con atención administrativa hasta las 13 y guardias para sepelios.

El Centro Cívico Municipal (CCM) y sus dependencias permanecerán cerrados, retomando la atención habitual el martes 9.

Los mercados municipales tendrán atención variada: San Miguel y su anexo permanecerán cerrados, mientras que el patio de las empanadas y el Mercadito Evita abrirán normalmente, y el Mercadito Belgrano funcionará de 7 a 14.

Los Centros Emisores de Licencias estarán cerrados, y la formación en Educación Vial solo funcionará en la sede de calle Santa Fe de 8 a 12.

El Hospital Municipal de Salud Animal atenderá urgencias de 8 a 12, mientras que el Centro de Adopciones permanecerá cerrado, con guardias para los animales internos. El Móvil de Castración no prestará servicio.

El 105 seguirá recibiendo llamadas de emergencia las 24 horas, y los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados. Los servicios de sepelios de la Secretaría de Desarrollo Social funcionarán con normalidad, incluyendo ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo; los vecinos pueden comunicarse al 3874677258.

Por su parte, el Tribunal de Faltas operará con guardia pasiva, y el Juzgado de 4° Nominación, a cargo del Dr. Justo Herrera, estará de turno para casos excepcionales.