Encontraron muerta a una pareja de argentinos e investigan un posible femicidio

Una mujer argentina de 29 años fue hallada sin vida este martes en España y la policía investiga un posible caso de femicidio debido a que la víctima tenía varias heridas de arma blanca y el hombre fue encontrado en el balcón con signos de ahorcamiento.

Fuentes de la investigación informaron a la agencia internacional EFE de que no existían denuncias previas de la mujer contra su pareja. Tampoco constaba registro alguno en el sistema Viogen, el empleado por la policía española para vigilar a los agresores de mujeres en el país.

En el 65,9 % de los asesinatos machistas que se cometieron a lo largo de 2025 en España, las víctimas eran extranjeras, como es el caso de la mujer asesinada este martes en Alicante. La pareja tenía una hija en común que al momento del crimen se encontraba en la escuela.