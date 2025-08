¡Alerta, incendios! Con mucha demanda, bomberos reiteran el pedido de no prender fuego

Tras la situación que se vivió en la ciudad por el viento zonda, que provocó voladuras de chapas, caídas de postes, árboles, cables, paredes y distintos focos ígneos a lo largo y ancho de Salta, el Jefe de Bomberos Voluntarios M.M. de Güemes, Walter Chávez habló del arduo trabajo que realizaron y destacó también la respuesta que se brindo.

"Nosotros hemos estado trabajando en nuestra jurisdicción, pero también en San Lorenzo, La Cienaga, hemos estado participando de acuerdo a las necesidades operativas, que las coordina el 911, despachando los recursos más cercano al lugar del evento".

En particular el día viernres el Bombero explicó "El viernes fue atítpico por la gran cantidad de siniestros que hemos tenido que atender, que no solo eran incendios de pastizales sino también estructurales, afortunadamente se logró cumplir con todos los siniestros, pero había algunos que representaban más riesgo por la presencia de viviendas, o sobre ruta 26 donde está la planta de gas, que representaba un riesgo alto para los vecinos y la propia planta. A esto se le suma el viento zonda, la intensidad hacía que el fuego se avive".

Consultado por la capacidad de bomberos, Walter Chávez, insistió "Se pudo lograr la atención de todos los focos igneos, esto quieres decir que hay una buena coordinación y un buen trabajo. Nosotros tenemos un Protocolo de incendios forestales y pastizales, que anualmente lo venímos actualizando, tanto a nivel provincial por medio de Defensa Civil como justamente con el Municipio, a través de la Secretaría de Protección ciudadana".

Chávez pidió a la comunidad en general "prevenir" no encender fuego, no tirar basura, no quemar basura o resto de podas "En el B° 20 de Junio, en la amplación, es un lugar en donde ya hemos tenido incendios subterraneos, de hecho hemos estado trabajando hace menos de un mes y esto es todo los años, hay una o dos veces que se trabaja en ese lugar, porque la gente enciende fuego, mucha gente recicla ahí, reciclan el cobre, queman los cables para sacar el cobre, no apagan bien, el fuego se va y se mete subterraneamente" cerró por Canal Cuatro Salta.