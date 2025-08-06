Gaspar Solá: "El policía es el primer funcionario que ve el vecino, y da su vida por eso"

En una nueva edición del ciclo Diálogos.gob impulsado por la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta, el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá fue entrevistado por los periodistas Federico Storniolo y Belqui Otamendi quienes le realizaron diversas consultas. La primera de ellas fue respecto al compromiso que significó ingresar en la función pública y es que "el compromiso implicó estar casi todo el día en el ministerio, las dependencias policiales o el interior. La responsabilidad pública es un compromiso permanente con la sociedad".

En esta línea el funcionario continúo explicando que "todo lo que es Seguridad y Justicia es una demanda actual del ciudadano en todo el mundo, sin dudas es el desafío más importante de mi carrera".

Por otro lado, "desde que me recibí, la mayor parte de mi carrera fue al lado de las fuerzas de seguridad. Aprendí mucho al lado de ellos. El personal policial es el primer funcionario policial que ve el vecino, al que mira y le hace el reclamo. El policía está las 24 horas y da su vida por eso".

"Sabemos que pueden haber oficiales que no respeten el uniforme, entendemos que pueden haber policías delincuentes pero los vamos a sacar", apuntó firmemente Solá quien no le escapó a la pregunta y lanzó un fuerte mensaje de tolerancia cero para las fuerzas.

Por otro lado, y dentro de las problemáticas de seguridad, "en el norte estamos con un proyecto para construir un módulo o pabellones para menguar el problema de detenidos en comisarías".

Despejando las consultas de los periodistas, aseguró que para tranquilidad de los ciudadanos "las cámaras de seguridad si funcionan y de las casi 1000 intervenciones que tenemos por día 270 son gracias a las cámaras"