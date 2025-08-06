Prandi declaró en el juicio que le inició a su exmarido por violación: “Los abusos empezaban cuando yo dormía”

Julieta Prandi se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana para testificar en contra de su exmarido, Claudio Contardi, en el juicio que le inició por abuso sexual y violencia de género. En la declaración, la conductora detalló la manipulación, violencia física, psicológica y los abusos que sufrió durante su matrimonio.

“Estoy agradecida de poder estar hablando acá después de tanta espera. Fue mucha la agonía y demasiada la franela para llegar hasta este momento. Este infierno empezó cuando me casé, cuando tuve a mi primer hijo, no ahora”, dijo Prandi visiblemente afectada tras comenzar su descargo.

Después de relatar que se conoció a Contardi en 2005 y que se reencontró con él en 2008, recordó que los problemas empezaron tras la llegada de su primer hijo: “Cuando nació Mateo empezaron las agresiones verbales. Todo lo que le pasa a una mujer en esos primeros días es muy difícil, y yo lo viví en el peor contexto”.

Julieta Prandi lloró al recordar los abusos sexuales de Contardi

Uno de los aspectos más graves de su declaración fue la descripción de los abusos sexuales que, según sus palabras, comenzaron mientras dormía. “Era parte de su modus operandi”, dijo entre lágrimas mientras describía los aberrantes hechos.

Julieta Prandi declaró contra Claudio Contardi

La actriz también contó cómo eran las maniobras de aislamiento y control a las que fue sometida. “Me cortó el módem, me dejó incomunicada. Me escondió el celular en el freezer”, aseguró. Incluso relató que era vigilada por personas de confianza de Contardi, a quienes él contrataba para que le pasaran reportes sobre sus movimientos. “Lorena era mi carcelera. Pasaba informe de todo lo que hacía”, lanzó.

Las amenazas hacia ella y su entorno fueron una constante. Según su testimonio, Contardi le decía frases como “si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” o “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”. Incluso relató amenazas de muerte hacia sus amigas y familiares: “Sabés que a mí no me cuesta nada. Mato a un cuatro patas y tiene un accidente”.

El terrible relato de Julieta Prandi durante el juicio contra Contardi

Sobre la vida cotidiana, Prandi narró escenas de extrema violencia psicológica: “Cuando él llegaba a casa, se me secaba la garganta. Me gritaba, me humillaba. Me decía que estaba vieja, que era un depósito de... Yo era una cosa, y esa cosa quería estar muerta”.

Julieta también contó cómo planificó durante un año escaparse de su propia casa. “El 14 de febrero de 2019 fui libre. Me costó un año poder irme de mi casa, planeándolo en secreto, porque si pedía el divorcio en Escobar no tenía a nadie a quien acudir”, explicó. Finalmente, logró mudarse a Martínez, pero no sin antes ser amenazada nuevamente: “Primero me dijo que me iba a matar a mí. Después dijo que iba a matar a mis hijos. ‘Hasta que no me des la mitad de todo esto, no te vas de acá’. Eso me dijo”.

Claudio Contardi declaró en el juicio que le inició Julieta Prandi (Foto: Captura - Agustina Ribó/ TN)

Entre lágrimas, recordó cómo tuvo que rearmar el vínculo con sus padres, luego de años de distancia forzada: “Les caí en su departamento de Pinamar y ahí conocieron a Rocco, mi segundo hijo. De a poco, empezamos a reconstruir lo que era una familia destruida”.

Sobre el final de su declaración, Prandi reveló que nunca quiso hacer pública su historia: “No pensaba hacer la denuncia. Me daba vergüenza, asco, y no quería exponerme a que todo el mundo supiera lo que viví. Pero llegó un momento en que ya no podía más”. / TN