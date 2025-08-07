Tras una ola de robos, imputan al sospechoso de aterrorizar a barrio Los Profesionales

El fiscal penal 1, Pablo Paz, informó que este jueves se realizará la audiencia de imputación de un hombre mayor de edad, como sospechoso de haber cometido diversos ilícitos contra la propiedad en perjuicio de vecinos de barrio Los Profesionales, ubicado en la zona norte de la ciudad de Salta.

Vecinos del grupo habitacional alertaron a las autoridades sobre diversos hechos delictivos ocurridos en las últimas jornadas, manifestando haber sido víctimas de ilícitos en sus viviendas y vehículos particulares.

Se dio intervención al personal policial, que desplegó tareas investigativas y operativas en el sector. Como resultado de estas acciones, en las últimas horas se logró la aprehensión del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía para el avance de las actuaciones correspondientes.