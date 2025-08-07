El CIF salteño intervendrá en la investigación del asesino serial de Jujuy

El caso del asesino serial de Jujuy, apodado Cesárea, que fue imputado por la muerte macabra de cinco personas en situación de calle, contará con la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.

El fiscal jujeño, Guillermo Beller, pedirá la colaboración del CIF salteño para analizar los restos óseos, piel humana y elementos con sangre encontrados en la vivienda de Matías Jurado.

Estos elementos se investigarán para determinar si pertenecen a los cinco hombres desaparecidos en situación de calle y asesinados bajo un modus operandi de terror, o si el número de asesinados podría ser incluso mayor, informó El Tribuno.

Con el aporte del CIF se podrá dar certezas científicas en medio de una causa que conmueve a todo el país.

Jurado es un exconvicto acusado de asesinar y descuartizar a hombres en situación de calle, el cual actuaba cada viernes por la noche buscando a sus víctimas.