En el día de San Cayetano, condenaron al ladrón que robó en el templete

Días pasados desconocidos ingresaron al Templete a San Cayetano y se llevaron parte de los equipos que se usaban día a día para las misas. Los hechos sucedieron a pocos días del inicio de la novena.

Este jueves se conoció que Ezequiel Gonzalo Núñez, que se encontraba detenido por los hechos, fue condenado por el delito de robo simple. La jueza lo condenó, en un juicio abreviado, a la pena de un año de prisión de ejecución efectiva.

El acusado se encontraba, además, con una condena de tres años de prisión de ejecución condicional la cual había recibido a poco más de un mes. Ahora deberá cumplir una pena de ejecución efectiva de cuatro años en la Unidad Carcelaria 1.