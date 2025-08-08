Cruce por el PAMI: Nación asegura cobertura total y en Salta lo desmienten

En medio de reclamos constantes, desde el PAMI garantizaron sus coberturas a sus afiliados, tanto en la provisión de medicamentos, en cubrir el 100% de tratamientos, como también en la entrega de pañales para quienes lo precisan… pero desde Salta ya cuestionaron estas aseveraciones.

¿Qué pasó? Fue por El Once TV cuando el director del PAMI, Esteban Leguízamon, señaló que los medicamentos siguen “al 100%” de su cobertura para los afiliados. “Se siguen entregando como siempre los entregó el PAMI”, espetó.

A esto agregó que, en los últimos tiempos, “hicimos simplemente una readecuación de la medicación y, el subsidio social que tiene el Pami desde 2005, ahora lo actualizamos y se lo brindamos a los afiliados”. Por tanto todo afiliado que “no pueda afrontar su tratamiento, hace el trámite a través de este subsidio social y recibe su medicación al 100%”.

Dicho esto sumó que, en demoras registradas en entrega de pañales y sillas de ruedas, en caso de haberlas, se debe a una cuestión de domicilios. “En caso de falta de entrega, es por falta de actualización de domicilios, teníamos un sistema donde no se necesitaba eso; si hay demora, deben comunicarse al 138 o ir a la agencia de trámites”, requirió.

Pese a eso, desde Salta contrariaron esas aseveraciones. Tal fue el caso de José Guerrero, del Centro Jubilados San Joaquín, de la localidad de Hipólito Yrigoyen, quien primeramente retrucó lo de los remedios, pues aquellos que eran gratuitos “se reestablecieron pero se olvidaron de decir que se da a la gente que gana a la mínima; si se pasan 100 pesos, se debe pagar el porcentaje, que varía entre 30% y 60% dependiendo los casos”.

Otra crítica fue hacia “los turnos, tenemos demoras de uno, dos, tres y hasta cuatro meses; cuando se programa una operación, corren los mismos tiempos” de espera, aseveró Guerrero quien retrucó igualmente el tema de las demoras de entrega de pañales.

“En junio y julio no los entregaron, porque desde PAMI abruptamente cambiaron de proveedor y en ese tiempo no hicieron la entrega, antes era por las farmacias y no había problema; aquí no es problema de direcciones, sino entre PAMI y el proveedor”, aclaró.