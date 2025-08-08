Central Norte, con sed de revancha en su doble visita a Buenos Aires

Con la mira puesta en recuperar terreno, Central Norte afrontará dos compromisos consecutivos fuera de casa: el primero será ante Almirante Brown, este domingo desde las 15:30, y luego frente a Nueva Chicago.

Con una estadística positiva como visitante, buscará confirmar su buen rendimiento fuera del Martearena.

La buena noticia para Pablo Fornasari es que podrá contar nuevamente con Franco Tisera. El delantero, que había salido en el último partido por una molestia en la rodilla, evolucionó favorablemente y está a disposición.

Durante la práctica de ayer, el DT realizó trabajos tácticos y probó variantes ofensivas, aunque aún no definió el equipo titular para enfrentar a Almirante Brown. Las principales dudas pasan por quiénes reemplazarán a “Pupi” Ferreyra y a Tiago Banegas, este último descartado por lesión. Fornasari busca alternativas para mantener el orden defensivo y la intensidad en el ataque.

El plantel viajará mañana rumbo a Buenos Aires. Además, se confirmó que Central Norte compartirá el vuelo con Juventud Antoniana.