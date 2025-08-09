Mejor pájaro en mano, que de contrabando: Rescatan 33 aves protegidas que eran transportadas ilegalmente

Personal de la Sección de Seguridad Vial "Mercedes" de Gendarmería Nacional rescató 33 ejemplares de jilgueros argentinos que eran trasladados en un vehículo particular sin la autorización correspondiente. El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 86, en el peaje Olivera, partido bonaerense de Mercedes.

Durante la inspección del rodado, conducido por un hombre mayor de edad, los gendarmes hallaron una caja de cartón con las aves, de las cuales una se encontraba sin vida. La especie está protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y por el Decreto Ley 10.081/83 de la provincia de Buenos Aires, que prohíben su captura, transporte y comercialización sin autorización oficial.

Por disposición de la Secretaría Penal N° 4 del Juzgado Federal de Mercedes, se dispuso el decomiso de los animales y su entrega a la Dirección de Ambiente Municipal de Mercedes, para su evaluación veterinaria y posterior reinserción en su hábitat natural cuando sea posible.

El jilguero argentino (Sicalis flaveola) es una de las aves más perseguidas por el tráfico ilegal debido a su canto y plumaje, lo que ha llevado a una fuerte disminución de sus poblaciones en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron que la extracción y comercio clandestino de fauna silvestre no solo constituye un delito, sino que también provoca graves daños a los ecosistemas y pone en riesgo la supervivencia de las especies.