¡Atención usuarios! Mañana habrá desvíos en varias líneas por la Procesión de San Cayetano

Mañana habrá desvíos en varias líneas por la Procesión de San Cayetano
SAETA informó que este domingo se implementarán desvíos y cambios de paradas en varias líneas por la misa y procesión en honor a San Cayetano. Las modificaciones afectarán a los ramales 3A, 4E, 7 San Lorenzo, 3 Troncal Norte-Oeste y 5A.
3A - 4E y 7 SAN LORENZO
- HACIA EL CENTRO
Av. Arenales – Ibazeta – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.
Paradas:
Av. Savio (Supermercado Día).
Av. Arenales y Posta de Yatasto.
- HACIA EL OESTE
•Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre - Junín – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – Av. Savio – Av. De Los Incas a recorrido habitual.
Paradas:
Ibazeta altura Alsina.
12 de Octubre y Junín.
12 de Octubre Posta de Yatasto.
Av. Arenales Dársena detrás Shell.
3 Troncal Norte-Oeste
- HACIA EL NORTE
Av. Savio – Av. Perón – Av. Arenales – Pedernera – O’higgins – Rep Siria - Necochea a recorrido habitual.
Paradas:
Rep. Siria y Ameghino.
Necochea pasando Ibazeta (3B).
- HACIA EL OESTE
Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales – Av. Savio a recorrido habitual.
Paradas:
Ibazeta altura Alsina.
12 de Octubre y Junín.
12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.
Av. Arenales Dársena detrás Shell.
5A
- HACIA EL CENTRO
Cnel Suarez – Rivadavia – Pedernera a recorrido habitual.
Parada:
Cnel Suarez esquina Santiago del Estero.
Se recomienda a los usuarios tener en cuenta estos cambios para planificar sus viajes durante la jornada de la procesión.
