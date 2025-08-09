¡Atención usuarios! Mañana habrá desvíos en varias líneas por la Procesión de San Cayetano

Sociedad09/08/2025
moldes saeta

SAETA informó que este domingo se implementarán desvíos y cambios de paradas en varias líneas por la misa y procesión en honor a San Cayetano. Las modificaciones afectarán a los ramales 3A, 4E, 7 San Lorenzo, 3 Troncal Norte-Oeste y 5A.

3A - 4E y 7 SAN LORENZO

  • HACIA EL  CENTRO
    Av. Arenales – Ibazeta – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.
    Paradas:
    Av. Savio (Supermercado Día).
    Av. Arenales y Posta de Yatasto.
  • HACIA EL OESTE
    •Av. Entre Ríos  – Ibazeta – 12 de Octubre - Junín – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – Av. Savio – Av. De Los Incas a recorrido habitual.
    Paradas:
    Ibazeta altura Alsina.
    12 de Octubre y Junín.
    12 de Octubre Posta de Yatasto.
    Av. Arenales Dársena detrás Shell.

3 Troncal Norte-Oeste

  • HACIA EL NORTE
    Av. Savio – Av. Perón – Av. Arenales – Pedernera – O’higgins – Rep Siria -  Necochea a recorrido habitual.
    Paradas:
    Rep. Siria y Ameghino.
    Necochea pasando Ibazeta (3B).

  • HACIA EL OESTE
    Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales – Av. Savio a recorrido habitual.
    Paradas:
    Ibazeta altura Alsina.
    12 de Octubre y Junín.
    12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.
    Av. Arenales Dársena detrás Shell.
5A

  • HACIA EL  CENTRO
    Cnel Suarez – Rivadavia – Pedernera a recorrido habitual.
    Parada:
    Cnel Suarez esquina Santiago del Estero. 

Se recomienda a los usuarios tener en cuenta estos cambios para planificar sus viajes durante la jornada de la procesión.

