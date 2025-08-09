Cristina a Milei: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Cristina Fernández de Kirchner se pronunció en la red social X este sábado y respondió a los dichos de Javier Milei en la cadena nacional emitida ayer por la noche.

La ex presidenta, inició su tweet con el ya conocido: "Che Milei", que se ha hecho costumbre en las últimas publicaciones en su cuenta personal de X. Inmediatamente, parodió los dichos del Presidente cuando afirmó que lo iban a tener que sacar "con los pies para adelante" del gobierno, a lo que Cristina enunció con mayúsculas: "MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA".

Luego catalogó al primer mandatario de "GRAN MENTIROSO" cuando afirmó que "los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes". A continuación, arremetió contra las sentencias de que el Gobierno no está emitiendo pesos en este momento: "Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar".

Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.



Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025

No conforme con esto, Fernández de Kirchner le pegó al Ministro de Economía, ironizando con que se hacen negocios con esa emisión y los pagos de intereses.

Para finalizar. realizó una analogía con sus cadenas nacionales diciendo que en ellas no les quitaba derechos a los ciudadano y no le arruinaba la vida a las personas: "Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas".

Las repercusiones fueron inmediatas en la red social ya que varios polìticos salieron a dar su apoyo o criticar a la ex mandataria.