Cristina a Milei: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Política09/08/2025
cristina

Cristina Fernández de Kirchner se pronunció en la red social X este sábado y respondió a los dichos de Javier Milei en la cadena nacional emitida ayer por la noche.

La ex presidenta, inició su tweet con el ya conocido: "Che Milei", que se ha hecho costumbre en las últimas publicaciones en su cuenta personal de X. Inmediatamente, parodió los dichos del Presidente cuando afirmó que lo iban a tener que sacar "con los pies para adelante" del gobierno, a lo que Cristina enunció con mayúsculas: "MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA".

Luego catalogó al primer mandatario de "GRAN MENTIROSO" cuando afirmó que "los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes". A continuación, arremetió contra las sentencias de que el Gobierno no está emitiendo pesos en este momento: "Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar".

No conforme con esto, Fernández de Kirchner le pegó al Ministro de Economía, ironizando con que se hacen negocios con esa emisión y los pagos de intereses.

Para finalizar. realizó una analogía con sus cadenas nacionales diciendo que en ellas no les quitaba derechos a los ciudadano y no le arruinaba la vida a las personas: "Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas".

Las repercusiones fueron inmediatas en la red social ya que varios polìticos salieron a dar su apoyo o criticar a la ex mandataria.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día