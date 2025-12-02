Golpes y amenazas por usar el despacho del “Oso” Leavy

Un curioso hecho se dio en el Senado de la Nación y quedó involucrado el senador nacional mandato cumplido, Sergio “Oso” Leavy.

Este martes se conoció un video donde la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, se enfrentó con el personal de seguridad por ingresar al despacho que supo ocupar el tartagalense.

La legisladora del kirchnerismo terminó presentando una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresiones sexuales contra agentes que, según su versión, responden a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

El trasfondo del conflicto es una resolución firmada por Villarruel el 11 de septiembre, que ordenó a los senadores con mandato cumplido devolver los despachos a la Presidencia antes del 10 de diciembre, para luego reasignarlos.

A través de sus redes sociales, la senadora mostró las lesiones de la lucha por el despacho, las cuales fueron constatada por el médico del Senado, Gustavo Apreda, quien describió un hematoma de 5 por 3 centímetros en la parte superior del tobillo derecho. Desde el entorno de la senadora añadieron que también sufrió dolores internos en el brazo derecho.