Removieron de su cargo al jefe de ANSES de Metán, ¿qué pasó?

Política03/12/2025
anses
Imagen ilustrativa

El jefe de ANSES de Metán, Cristian Achaval fue removido de su cargo meses después de denunciar un sistema de aportes a dos partidos, por lo que alrededor de 30 oficinas del sur provincial quedarán bajo una nueva directiva. 

Meses atrás, Achaval realizó una denuncia tras recibir una solicitud del 5% de su sueldo como aporte partidario y quien era encargado de cobrar era Ricardo Ortega, apoderado de Ahora Patria. 

ansesAumento de ANSES: Cuánto cobran los jubilados, pensionados, AUH, SUAF y PNC en diciembre

La denuncia estuvo acompañada de un audio que circuló por distintos medios en el cual Achaval explicó que había pedido “unos meses de gracia” a Alfredo Olmedo para no pagar, pero Ortega dijo que él debía cobrar y mencionó también que los únicos que no estaban aportando eran él y Gustavo Pantaleón y que a este último “lo renunciaron”. El pago debía realizarse por entrega en oficina o por transferencia a una cuenta de Ahora Patria

También se revela que el espacio de LLA en Salta debía reunir alrededor de $1.500.000 mensuales para alquileres y gastos de “la casa de La Libertad Avanza”.

dineroSe oficializó el aumento en jubilaciones y asignaciones para el mes de diciembre

La fiscal de Impugnación N°2, Mónica Poma, reabrió la investigación en septiembre contra la senadora Emilia Orozco, ya que consideró insuficiente la desestimación inicial y ordenó informes y pedidos formales, entre ellos a la conducción de LLA para saber sobre sus mecanismos de financiamiento. 

Lo que se busca dilucidar es si el pedido de aportes a funcionarios públicos va con la normativa electoral vigente o si podría tratarse de un esquema de extorsión y abuso de poder, lo cual alcanzaría a más libertarios, fuente Nuevo Diario. 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día