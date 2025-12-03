Removieron de su cargo al jefe de ANSES de Metán, ¿qué pasó?

El jefe de ANSES de Metán, Cristian Achaval fue removido de su cargo meses después de denunciar un sistema de aportes a dos partidos, por lo que alrededor de 30 oficinas del sur provincial quedarán bajo una nueva directiva.

Meses atrás, Achaval realizó una denuncia tras recibir una solicitud del 5% de su sueldo como aporte partidario y quien era encargado de cobrar era Ricardo Ortega, apoderado de Ahora Patria.

La denuncia estuvo acompañada de un audio que circuló por distintos medios en el cual Achaval explicó que había pedido “unos meses de gracia” a Alfredo Olmedo para no pagar, pero Ortega dijo que él debía cobrar y mencionó también que los únicos que no estaban aportando eran él y Gustavo Pantaleón y que a este último “lo renunciaron”. El pago debía realizarse por entrega en oficina o por transferencia a una cuenta de Ahora Patria.

También se revela que el espacio de LLA en Salta debía reunir alrededor de $1.500.000 mensuales para alquileres y gastos de “la casa de La Libertad Avanza”.

La fiscal de Impugnación N°2, Mónica Poma, reabrió la investigación en septiembre contra la senadora Emilia Orozco, ya que consideró insuficiente la desestimación inicial y ordenó informes y pedidos formales, entre ellos a la conducción de LLA para saber sobre sus mecanismos de financiamiento.

Lo que se busca dilucidar es si el pedido de aportes a funcionarios públicos va con la normativa electoral vigente o si podría tratarse de un esquema de extorsión y abuso de poder, lo cual alcanzaría a más libertarios, fuente Nuevo Diario.