Recambio en el Concejo: Así queda el mapa político, el oficialismo tendrá una clara mayoría

Este miércoles se formalizará el recambio legislativo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta con la asunción de los 11 ediles electos en mayo, reconfigurando el mapa político de la capital salteña.

El espacio político que representa al intendente Emiliano Durand y al gobernador Gustavo Sáenz tendrá 12 bancas, convirtiéndose en la fuerza con mayor peso dentro del cuerpo deliberativo.

Entre sus representantes estarán Darío Madile, actual presidente del cuerpo, "Vitín" Lamberto, Eliana Chuchuy, Gustavo Farquharson, David Leiva, Laura García, José Luis Arias, María Inés Bennassar, José García Alcázar y Malvina Gareca. A este bloque se sumará también Camila Lobo, quien ocupará la banca que dejó vacante Guillermo Kripper.

La principal fuerza opositora será La Libertad Avanza, que suma 6 bancas y se posiciona como el bloque opositor más numeroso. Sus ediles son Pablo López (con una situación aún pendiente de definición), Florencia León, Rodrigo Pérez Quinteros, Carlos Casasola, Erica Castro y la reelecta Laura Jorge.

Por su parte, Juntos por el Cambio contará con 3 bancas, representadas por Agustina Álvarez Eichele, Gonzalo Nieva y Ángel Ortiz.






