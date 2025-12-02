Dos diputados catamarqueños dejaron el peronismo y beneficiaron a LLA

Desde el oficialismo a nivel nacional se trabajar arduamente para conseguir los números y ser mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación.

En las últimas semanas, los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados presentaban novedades contrapuestas: mientras La Libertad Avanza continuaba incorporando dirigentes a su espacio, que antes se referenciaban con la extinta Juntos por el Cambio, el peronismo de Fuerza Patria intentaba evitar fugas para retener la primera minoría.

A sólo 24 horas de la jura de los legisladores nacionales electos, dos diputados de Catamarcala, anunciaron que dejan la bancada peronista para formar un bloque que responga al gobernador Raúl Jalil.

Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y electo Fernando Monguillot, que responden al gobernador Raúl Jalil. Conformarán “Elijo Catamarca”, dejando a Fuerza Patria en 93 diputados, mientras que La Libertad Avanza proyecta a tener 94.