Con el VAR como protagonista, Independiente y River igualaron sin goles

Con el VAR como gran protagonista, Independiente y River empataron sin goles, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

A los 12 minutos del segundo período llegó el primer gol anulado por VAR a Santiago Montiel del Rojo.

¡ERA UN GOLAZO! Santiago Montiel sacaba un remate espectacular y marcaba el 1-0 ante River pero no suma por offside previo de Abaldo. pic.twitter.com/uBkizqZNak — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

Posteriormente, llegó otro tanto del local anulado por VAR.

❌🖥️ EL VAR ANULÓ EL GOL DE MAZZANTI POR OFFSIDEpic.twitter.com/NDq1ZoZBwI — FÚTBOL DIGITAL (@FutbolDigitalok) August 9, 2025

Y tras cartón, el que sufrió el VAR fue Miguel Angel Borja.

Acá el gol anulado a Borja. El tercer tanto invalidado del partido.



La cuarta será la vencida???pic.twitter.com/ejibaxE9TK https://t.co/yUn0qSfIL4 — Liga 🏟️ (@LigaARG_) August 9, 2025

El partido se jugó en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, con Nazareno Arasa como árbitro.