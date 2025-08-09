Con el VAR como protagonista, Independiente y River igualaron sin goles

Deportes09/08/2025
Con el VAR como gran protagonista, Independiente y River empataron sin goles, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

A los 12 minutos del segundo período llegó el primer gol anulado por VAR a Santiago Montiel del Rojo.

Posteriormente, llegó otro tanto del local anulado por VAR.

Y tras cartón, el que sufrió el VAR fue Miguel Angel Borja.

El partido se jugó en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, con Nazareno Arasa como árbitro.

