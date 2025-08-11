Europeo se mudó a Argentina y contó qué costumbre sobre los clientes de supermercados lo escandalizó: "¿Por qué se permite?"

Un joven de Bielorrusia que vive en Argentina se volvió viral en TikTok luego de compartir un video en donde mostró una habitual situación que ocurre en los supermercados de nuestro país, pero que en el suyo generaría "caos".

Andrei Sviridkov (“cityperro” en TikTok) es un joven del mencionado país de Europa Oriental que vive en Buenos Aires. En las últimas horas, se hizo furor en la aplicación china al destacar un aspecto muy llamativo de los clientes de los supermercados en Argentina, algo que no pasa en su país de origen.

“¿En qué se diferencia Argentina de Bielorrusia?”, comenzó el video del joven, el cual se percató de un detalle en particular que ocurre en nuestros supermercados, que en otros países no pasa.

“En Bielorrusia es muy difícil notar que en Argentina es normal que funcione una sola caja de 5, 20 o 30 personas que esperan tranquilamente en la fila. Y la persona que está en la caja simplemente conversa con el cajero”, comentó.

Es que, “si en Bielorrusia ocurre una situación así, lo primero es que alguien, cien por ciento seguro, empezará a llamar al gerente, le preguntará ‘¿Por qué está funcionando solo una caja?’”.

“Y segundo, probablemente empezarán a gritarle al vendedor para que trabaje más rápido. ¿Por qué se permite estar parado conversando con otra persona en vez de atender a toda la fila?”, reflexionó el usuario.

Sviridkov, a modo de conclusión, marcó que esto se trata de una “diferencia conceptual entre Argentina y Bielorrusia”. “Aquí la gente es más tranquila, saben y pueden esperar. En cambio, en mi país la gente es más nerviosa”, completó.