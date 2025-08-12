La nueva sede de formación de River Plate desembarcó en Salta

River Plate desembarca en Salta con su escuela de fútbol, apostando a la formación integral de jóvenes en el fútbol masculino y femenino. El proyecto busca transmitir los valores de una de las instituciones más emblemáticas del país y potenciar el desarrollo profesional en nuestra provincia.

El deporte, y en especial el fútbol, pasión de multitudes, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para quienes dan sus primeros pasos en la disciplina. La reciente consagración mundial de la Selección Argentina ha encendido el sueño de miles de jóvenes que aspiran a convertirse en estrellas del fútbol y vivir con la misma pasión que sus ídolos.

En este contexto, la llegada de la escuela de River a Salta tiene como objetivo potenciar y formar jugadores y jugadoras con proyección profesional, pero también con una sólida base humana.

Para conocer sobre la escuela InformateSalta diálogo con Gabriel Pastore, director deportivo. “La escuela de River viene a formar jugadoras y jugadores con objetivo: formar personas utilizando el fútbol como herramienta con la identidad y la filosofía del club River Plate”, aseguro.

Además, explicó que no es necesario que tengan conceptos de fútbol. “Nosotros los vamos a formar y le vamos a dar todas las herramientas que se necesita para formarse como un deportista de elite. A partir de los 5 años aprenden de manera recreativa y desde los 12 se forman con la táctica, técnica y cualidades deportivas”.

La escuela esta conformada con profesionales: directores técnicos con títulos de ATFA, profesores de educación física, nutricionista y un psicólogo.

Por último, Pastore aclaró que no se trata de una escuela captadora, sino de una institución enfocada en la formación. No se realizan pruebas de ingreso, aunque sí habrá posibilidades de establecer vínculos y acceder a pruebas en Buenos Aires.

A los interesados deben contactarse con @escuelariversalta