En el Año Santo, invitan a celebrar el "Jubileo de las Familias" con una jornada especial

En el marco del Año Santo del Jubileo, la iglesia católica de Salta invitó a las familias a celebrar el “Jubileo de la Esperanza” con una jornada de actividades especiales planificada para este jueves, compartiendo la eucaristía y charlas que invitan a la reflexión del momento actual que desafía a la comunidad creyente.

Sobre el “Jubileo de las Familias”, el sacerdote Marcos Cepeda, vicario de Catedral Basílica, amplió los detalles donde resaltó el momento especial que se vive dentro de la comunidad católica, atravesando no solo los meses de oración con el Año Santo, también de felicidad al afrontar como iglesia esos planteos que el mundo actual demanda.

“Venimos celebrando como iglesia el Jubileo que convocó el papa Francisco, como familias salteñas nos animando a seguir caminando y, el 17 de mayo, nos unimos para gritar que somos peregrinos de esperanza”, reflexionó primeramente en diálogo con El 10 TV.

En ese marco, anticipó que “como pastoral familiar nos unimos a un nuevo festejo”, correspondiente al 20° aniversario del Instituto Familia y Vida, San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta, que busca fomentar el diálogo entre fe y razón frente a nuevos dilemas.

Asimismo, invitó a la comunidad a participar en una misa y un panel titulado "Familia y Esperanza" el jueves 14 de agosto a las 19 horas en el Seminario Metropolitano de Salta, en calle Mitre al 800, con el objetivo de reflexionar sobre los problemas que el mundo moderno encara a la familia católica.

“El temor no es lo que lo queremos, queremos valentía ante los desafíos que se nos proponen como sociedad y que como Iglesia queremos abordar”, aseveró el religioso extendiendo la convocatoria a todos los salteños en este contexto especial y trascendente.