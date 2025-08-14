Juventud busca revancha en el Martearena ante San Martín de Formosa

Por una nueva fecha de la zona campeonato del Federal A, Juventud Antoniana intentará sumar puntos y acercarse a la pelea por la clasificación cuando reciba a San Martín de Formosa, el próximo domingo desde las 16:30 en el estadio Martearena.

Tras un tropiezo como visitante, el equipo dirigido por Germán Noce mantiene pendiente la asignatura de ganar fuera de Salta, ya que todavía no consiguió una victoria fuera de casa en el campeonato. En cambio, en condición de local mostró su mejor versión y fue justamente en el Martearena donde logró la clasificación ansiada.

El rival será uno de los equipos ya clasificados, dirigido por el salteño Martín Martos, que tuvo una campaña sólida y aseguró la clasificación con anticipación gracias a la cantidad de puntos acumulados.

Juventud Antoniana tendrá una baja obligada: Ignacio Sanabria llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Todo indica que Dardo Torres será el elegido para ocupar su lugar. Más allá de ese cambio, el equipo mantendría la misma formación que viene jugando las últimas fechas.

El plantel continuará hoy con los entrenamientos, mientras el técnico ultima detalles para llegar de la mejor manera al duelo frente al Franjeado.