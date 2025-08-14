River: ¿Qué equipo preparó Gallardo para esta noche?

Tras jugar por el torneo local el fin de semana, River, jugará esta noche por Copa Libertadores.

Desde las 21:30, los dirigidos por Marcelo Gallardo, enfrentarán a Libertad en Asunción por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores.

En cuanto a la formación, el director técnico mantendrá el esquema 4-3-3 que utilizó en sus últimos encuentros. El arco estará bajo la seguridad de Franco Armani. La defensa seguirá con Gonzalo Montiel por la derecha y Marcos Acuña por la izquierda en los laterales, mientras la dupla central estará conformada por Sebastián Boselli y Paulo Díaz.

Sin Germán Pezzella, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con Lucas Martínez Quarta en vías de recuperación del desgarro y Lautaro Rivero fuera de la lista de buena fe para los octavos de final, el jueves en Asunción se perfila una dupla sin precedentes esta temporada con el uruguayo y el chileno. ¿La otra opción que tiene? Ulises Giménez, juvenil de 19 años, que esperaría en el banco.

Enzo Pérez se posicionará como volante central, acompañado por Kevin Castaño por la derecha y Matías Galarza por la izquierda. Si bien Juan Cruz Meza y Giuliano Galoppo podrían aparecer en reemplazo del ex Talleres, todo indica que seguirán los mismos nombres.

En la ofensiva, Santiago Lencina será el extremo derecho, Facundo Colidio se situará por el sector izquierdo y Miguel Borja como referencia del área. Mientras tanto, Gallardo espera por Maximiliano Salas, que está recuperándose de sus respectivas lesiones y podría reaparecer en el Monumental para el partido de vuelta. Mientras que Sebastián Driussi viajó a Paraguay y estaría en el banco de suplente.

El encuentro será televisado por FOX Sports, Telefe, DISNEY+.