Frente de Izquierda: "Votarnos es respaldar las luchas por jubilaciones, salarios y derechos laborales'"

Sin Vueltas15/08/2025
SV

Este viernes, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) dio a conocer su lista de candidatos para las elecciones nacionales, con la clara consigna de ser la verdadera oposición a los proyectos del gobierno de Javier Milei.

El candidato a senador nacional del Frente de Izquierda, Claudio del Pla, en Sin Vueltas, expresó su postura firme contra las políticas de ajuste y contra lo que consideran "la desidia" del Congreso Nacional. 

"El voto al Frente de Izquierda es un apoyo a las luchas que damos en la calle contra los ataques a las jubilaciones, salarios y derechos laborales", aseguró el candidato.

Además, fue contundente al señalar que el peronismo "no es oposición a Milei", enfatizando que el único frente verdaderamente anti-Milei es el Frente de Izquierda. "La izquierda es la única oposición democrática que se mantiene consecuente, dentro y fuera del Congreso", aseguró.

Por último, Vera dejó en claro que el Congreso, según su visión, no representa las necesidades de la gente y "a Milei le importa nada lo que vote el Congreso", destacando la necesidad de una alternativa real que luche por los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.


 
 

