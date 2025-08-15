Día del Niño: "Se compra lo que se puede, las fechas especiales ya dejaron de existir"

Este domingo, con la llegada del Día del Niño, los comercios de Salta se preparan para una de las fechas más esperadas del año, aunque las expectativas no son tan optimistas como en otros tiempos, según Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta.

"Las fechas especiales ya dejaron de existir", afirmó Herrera, quien agregó que, a pesar de todo, el Día del Niño sigue siendo una fecha importante para el comercio. "Esperamos que lo que venden artículos para niños pueda tener una venta más activa", dijo el titular de la Cámara.

Con respecto al comportamiento de los consumidores, Herrera explicó que, debido a la crisis económica, muchos compradores se volvieron más cautelosos. "La gente compra lo que puede pagar", detalló.

En cuanto a las compras, aclaró que el ticket promedio de esta fecha rondará entre los 30 y 60 mil pesos, pero remarcó que el factor clave para concretar las ventas será el precio. "La venta creemos que va a ser principalmente con tarjeta de crédito", señaló.

En este sentido, el presidente de la Cámara destacó que el 75% de las compras en comercios formales se realizan con tarjeta,.

Aunque la situación sigue siendo compleja, los comercios locales seguirán apostando a las ofertas y promociones en esta fecha especial, con la esperanza de que los compradores aprovechen para realizar sus compras.