Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid

En el día de su cumpleños 18, la joya que nació en River Plate firmó su contrato y es nuevo futbolista de la Casa Blanca. En una emotiva presentación, de la que participaron su familia, leyendas del club y la mesa directiva, el delantero argentino dejó en claro que está dando el paso en su carrera que deseó toda su vida.

“Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí, a mamá, papá, a Valen a Lu, los quiero mucho, y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar”, dijo Mastantuono antes de mostrar su pasión por llegar al Merengue.

El presidente Florentino Pérez lo recibió con todos los honores, recordó al legendario Alfredo Di Stéfano en su discurso de bienvenida y mencionó la conexión histórica entre el Real Madrid y River.

"Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha“, concluyó el joven que usará la dorsal número 30 en su estreno con la camiseta más laureada del fútbol mundial.