Violento robo a una panadería en Tartagal

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Tartagal, en la intersección de calle Araoz y avenida Alberdi, donde delincuentes ingresaron a una panadería tras romper una de sus puertas de vidrio, presuntamente utilizando una piedra.

El hecho ocurrió en la jornada de ayer, 14 de agosto, antes de que el dueño del comercio llegara al lugar. Al arribar, se encontró con los daños y la falta de productos y dinero.

La Policía estuvo en la zona para recolectar pruebas y testimonios que permitan dar con los responsables. Cabe destacar que sobre avenida Alberdi hay cámaras de seguridad, por lo que se espera que las imágenes sean clave para la investigación, según informó el medio VideoTar.