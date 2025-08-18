Arrancamos una semana con máximas agradables ¿y lluvias?

Comienza la penúltima semana de agosto y más que invierno parece otoño, ya que según informa el Servicio Meteorológico Nacional, las máximas serán agradables, pero quizás aparezcan las lluvias.

Para este lunes las máximas serán de 20°C con una mínima de 11°C, pero ojo que si han de salir a la noche deben hacerlo con paraguas ya que se esperan chaparrones.

El martes los chaparrones continuarán durante la madrugada, mientras que se despejará un poco el cielo para lo que resta de la jornada. La máxima será de 21°C con una mínima de 8°C.

El miércoles las máximas descenderán a 19°C con una mínima de 7°C, con un cielo algo nublado lo cual se replicará para el jueves, pero con una máxima en aumento alcanzando los 23°C y una mínima de 7°C.

El viernes las máximas alcanzarán los 20°C con una mínima de 12°C, siendo el día con la mínima más alta.