¡Cuidá el auto y llevá paraguas! Pronostican tormentas intensas y posible caída de granizo

Salta inició la semana bajo una fuerte inestabilidad climática, con alertas amarillas por tormentas intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, según informó el meteorólogo Edgardo Escobar.

El Valle de Lerma permanece bajo alerta desde el mediodía hasta la medianoche, aunque las tormentas pueden darse desde la mañana. Se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros.

En el sur provincial, la alerta rige desde las 6 de hoy hasta la misma hora de mañana, con precipitaciones previstas entre 30 y 70 mm. En el norte, la advertencia comenzará al mediodía y se extenderá hasta el martes temprano, con igual intensidad y posibilidad de granizo.

Casi la mitad del promedio histórico

El especialista señaló en Somos Salta que noviembre cerró con solo 28 mm de lluvia, muy por debajo de los 62 mm que marca la media histórica. "Realmente ha precipitado poco, se esperaba que se den otras condiciones", dijo.

Cómo sigue

Para hoy se espera una máxima de 27°C y mínimas de 17°C a 18°C, con cielo muy nublado y probabilidad de lluvias en distintos momentos del día. Mañana la temperatura descenderá a 24°C, con condiciones aún inestables.

Entre miércoles y viernes, las máximas volverán a ubicarse entre 26°C y 27°C, aunque sin los extremos de calor de días anteriores. No obstante, la inestabilidad se mantendrá durante toda la semana, favorecida por el ingreso de aire húmedo e inestable desde superficie y aire frío en altura.







